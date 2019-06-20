صورة .. بنزيما يؤكد اقتراب نيمار من ريال مدريد

ظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في صورة تجمعه بكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، ليثير الجدل حول إمكانية انتقاله إلي صفوف المرينجي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونشر بنزيما صورة له عبر حسابه الرسميبموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تجمعه بالنجم البرازيلي، معلقا عليها "الرقم 9 مع نيمار"، في الوقت الذي يقترب فيه نجم باريس سان جيرمان من الرحيل عن فريقه.
وكان ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ، أعلن أنه لن يقف في وجه أي لاعب يريد مغادرة النادي، كما أشارت تقارير إلى أن النادي الفرنسي يطلب 300 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب.
وكان باريس سان جيرمان قد ضم اللاعب البرازيلي قبل موسمين بعد كسر عقده مع برشلونة مقابل 222 مليون يورو تقريباً.
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