برشلونة يتعاقد مع مدافع جديد

تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع مايك فان بينين لاعب ناك بريدا الهولندى لمدة عامين بداية من الموسم الجديد. وأعلن النادي الكتالوني ضم المدافع الهولندى للتواجد مع فريق الشباب برشلونة B لمدة عامين، مع وضع بند في عقده بقيمة 100 مليون يورو لفسخ التعاقد. صاحب الـ20 عامًا يلعب اجتاز جميع الفحوصات الطبية اللازمة قبل التوقيع على العقد.

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