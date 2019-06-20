رياضة | خاص|بالفيديو.. صحفي جنوب إفريقي: أتوقع وصول مصر والمغرب لنهائي إفريقيا ومحمد صلاح إضافة قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص|بالفيديو.. صحفي جنوب إفريقي: أتوقع وصول مصر والمغرب لنهائي إفريقيا ومحمد صلاح إضافة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصحفي الجنوب إفريقي نجيدي على أنه سعيد بحضور بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ٢١ يوليو المقبل.

وقال نجيدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"بطولة إفريقيا حدث عالمي كبير، وعودته لمصر لتغطيته وسط الحضور الجماهير أمر رائع للغاية".

Advertisements

وأضاف "أرشح منتخبا مصر والمغرب للوصول إلى المباراة النهائية نظرا للحالة الفنية الجيدة لكلا الفريقين".

وتابع "محمد صلاح يساهم مع أي فريق، لأنه لاعب رائع ولديه إمكانيات مميزة للغاية".

وأتم "مجموعة جنوب إفريقيا في هذه البطولة صعبة للغاية، لكننا سنتطلع للصعود إلى الدور المقبل كأحسن ثالث".