شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن عن ضم الهولندي فان بيجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم الهولندي مايك فان بيجين إلى صفوف الفريق الثاني، بعد ضم مواطنه لودوفيت ريس. الظهير الأيمن انضم لصفوف برشلونة بعدما لعب الموسم الماضي لصالح بريدا الهولندي، تحت 21 عامًا. فان بيجين، وفقًا لموقع «سبورت» الإسباني، هو نجل وكيل اللاعب الهولندي، فرينيكي دي يونج، وسينضم لصفوف برشلونة بدءًا من الموسم المقبل مقابل 75 مليون يورو من صفوف أياكس الهولندي.

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