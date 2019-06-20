دي ليخت يعود لاهتمامات ريال مدريد

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن الوجهة المقبلة لماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو"، فإن ريال مدريد يعمل لاستكشاف مستقبل دي ليخت، من خلال الأشخاص المحيطين به.

وأشارت إلى أن ريال مدريد إذا وجد الوقت مناسبًا لاقتحام الصفقة، فإنه سيقدم عرضًا للانقضاض على دي ليخت.

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وأوضحت أن رغم اهتمام ريال مدريد بالمدافع الهولندي صاحب الـ 19 عامًا، إلا أنه لا يعد ضمن أولويات الميرنجي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان ريال مدريد مهتمًا بضم ماتياس دي ليخت في الموسم المنتهي، بعد الأنباء التي انتشرت عن الرحيل المحتمل للمدافع الفرنسي رافائيل فاران.

يذكر أن ماتياس دي ليخت يحظى باهتمام برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.