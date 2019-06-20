شكرا لقرائتكم شمر ياللا خصومات للركب.. الساحل والبلاجات ترفع غرامات كهربا لـ600 ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل محمود عبد المنعم كهربا وأيمن حفنى لاعبا الزمالك الغياب عن مران فريقهم الذى أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب النادى، ضمن استعدادات الفريق لخوض مبارياته المتبقية فى الدورى التى ستقام بعد بطولة أمم إفريقيا التى تستضفيها مصر بداية من غدا الجمعة حتى 19 يوليو المقبل.

ويقضى كهربا إجازته بالساحل الشمالى ليستمر فى غيابه عن تدريبات الفريق الأبيض فيما واصل أيمن حفنى الغياب اليوم بالتدريب المسائى عقب غيابه أيضا عن المران الصباحى، ليرفع من قيمة الخصومات المالية التى أقرها رئيس النادى، مرتضى منصور، مؤخرا، بمعدل 100 ألف جنيه لليوم الواحد، التالى لأول غياب، والمحدد له 300 ألف جنيه، حتى وصلت قيمة غرامات اللاعب إلى 600 ألف جنيه.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ويحتاج إلى الفوز بالثلاث مباريات من أجل التتويج بلقب البطولة.