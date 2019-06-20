أخبار منتخب أوغندا اليوم الخميس فى كاس الأمم الإفريقية 2019 CAN...

جدة - عمرو شويل أخبار منتخب أوغندا اليوم الخميس فى كاس الامم الافريقية 2019 CAN

شهدت أخبار المنتخب الأوغندى اليوم، الخميس، استعداد لخوض غمار كأس الأمم الإفريقية CAN 2019، العديد من الأخبار المهمة.

أخبار منتخب أوغندا اليوم الخميس فى كاس الامم الافريقية 2019 CAN



تفقد المنتخب الأوغندي اليوم، الخميس أرضية ملعب استاد القاهرة قبل افتتاح البطولة والتعرف على الملعب قبل اللعب عليه، حيث يستعد المنتخب الاوغندي لمواجهة نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الرابعة والنصف مساء يوم السبت.

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أخبار منتخب أوغندا اليوم الخميس فى كاس الامم الافريقية 2019 CAN



وأنهي المنتخب الأوغندي تدريباته بيقادة المدرب سباستيان ديسابر يوم الأربعاء بمشاركة كل لاعبيه على ملعب المقاولون العرب.

أخبار منتخب أوغندا اليوم الخميس فى كاس الامم الافريقية 2019 CAN



وكان المنتخب الاوغندي قد فاز في اخر مبارياته الودية أمام منتخب كوت ديفوار بهدف نظيف.

أخبار منتخب أوغندا اليوم الخميس فى كاس الامم الافريقية 2019 CAN



ويقع المنتخب الاوغندي في المجموعة الاولي والتي تضم مصر وتنزانيا والكونغو الديمقراطية