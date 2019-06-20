شكرا لقرائتكم شارابوفا تودع بطولة مايوركا على يد أنجليك كيربر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فازت أنجليك كيربر على ماريا شارابوفا 6-2 و6-3 بالدور الثاني لبطولة مايوركا المفتوحة يوم الخميس، في موقعة من العيار الثقيل بين بطلة حالية وأخرى سابقة لويمبلدون للتنس.
وقدمت الألمانية كيربر التي ستصل إلى ويمبلدون بصفتها حاملة اللقب مباراة قوية جدا أمام شارابوفا التي لم تهنأ بعودتها إلى المنافسات بعد متاعب طويلة مع الكتف.
وعرقلت إصابة في الكاحل مشوار كيربر في موسم البطولات على الملاعب الرملية كما ودعت الدور الأول لفرنسا المفتوحة.
لكن اللاعبة البالغة من العمر 31 عاما بدت في كامل تركيزها لتتفوق تماما على شارابوفا على الملاعب العشبية وتضرب موعدا في دور الثمانية مع الفرنسية كارولين غارسيا أو الإسبانية المشاركة ببطاقة دعوة باولا بادوسا.
وكان هذا رابع انتصار على التوالي تحققه كيربر على شارابوفا الحاصلة على خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى والتي عادت إلى المنافسات هذا الأسبوع وهي تحتل المركز 85 عالميا بعد خضوعها لجراحة في الكتف الأيمن في فبراير.
وفازت الأميركية الشابة أماندا أنيسيموفا، التي بلغت الدور قبل النهائي في فرنسا المفتوحة هذا الشهر، على اليز كورنيه 6-2 و6-4.
وستقابل في الدور القادم المصنفة الثالثة بليندا بنتشيتش التي حجزت مكانها أيضا في دور الثمانية.
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