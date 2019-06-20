شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الرياضة والآثار والسياحة يفتتحون معرض الرياضة عبر العصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت عنوان «الرياضة عبر العصور» افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، معرضاً مؤقتاً للآثار عن الرياضة عبر العصور المختلفة للحضارة المصرية بالمتحف المصرى بالتحرير، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وذلك بمناسبة الاحتفال باستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، كما حضر ١٦ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية بمصر ومنهم سفير اليونان وإسبانيا وليتوانيا وتايلاند. أعرب صبحى عن سعادته بهذا المتحف الذى يعبر عن حضارة مصر القديمة والتى كانت تتخذ من الرياضة أسلوب حياة، مؤكدا أن مصر كانت ومازالت حاضرة بتاريخها العريق على مر العصور.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر لوزراء السياحة والآثار على التعاون الدائم والمستمر الذى يعكس اهتمام كافة الوزارات والهيئات، من أجل إنجاح بطولة الأمم الإفريقية.

الجدير بالذكر أن المعرض مستمر حتى شهر أغسطس المقبل حيث يعرض مجموعة من الألعاب الرياضية التى حازت على اهتمام المصريين القدماء للحفاظ على اللياقة البدنية، كما اهتموا بتدريب أبنائهم على ممارسة الألعاب الرياضية منذ الصغر.

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كما يضم المعرض ٩٦ قطعة أثرية تم اختيارها من المتحف المصرى وثلاثة متاحف أخرى وهى متحف الفن الإسلامى، ومتحف قصر الأمير محمد على بالمنيل، ومتحف جاير آندرسون.

من جهة أخرى، أصدر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير تعليمات مشددة لقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق برفع درجة الاستعداد القصوى لتسهيل تنقل الجماهير إلى الاستادات التى ستقام عليها مباريات كأس الأمم الإفريقية وذلك فى إطار استعدادات وزارة النقل لانطلاق كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة، وتسهيل تنقلات الجماهير إلى الاستادات المختلفة التى ستقام عليها مباريات البطولة.

كما وجه الوزير قيادات المترو برفع درجة الاستعداد بالمحطات مع التركيز على المحطات التى ستتم إقامة مباريات البطولة فى نطاقها بالقاهرة، وتشكيل فرق للطوارئ لمتابعة الموقف باستمرار بالمحطات وزيادة أعداد صرافى التذاكر وتشغيل المحطات بكامل طاقتها بالتنسيق مع إدارات الركاب وتعديل جداول تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة لتقليل زمن التقاطر وتوفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال المباريات المهمة ذات الإقبال الجماهيرى الكثيف مثل مباريات (مصر/ الافتتاح/ النهائيات).

وأضاف وزير النقل أنه تم فتح عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (هارون ونادى الشمس وألف مسكن) أمام الركاب فى تشغيل تجريبى بالركاب وذلك بدءا من السبت الماضى الموافق ١٥/ ٦/ ٢٠١٩ ليكون تشغيل هذه المحطات متزامنا مع تقديم الدولة والحكومة المصرية كافة التسهيلات التى تساهم فى نجاح كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر، حيث ستساهم هذه المحطات بتشغيلها تجريبيا أمام الركاب فى نقل أعداد كبيرة من الجماهير من مناطق مصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس إلى عدد من الاستادات التى ستقام عليها المباريات، مثل استاد القاهرة الدولى بمدينة نصر، الذى يقع على مسافة 500 متر من محطة الاستاد بالخط الثالث للمترو، والذى سيقام عليه عدد كبير من المباريات المهمة وكذلك تسهيل تنقل الجماهير إلى استادى 30 يونيو والسلام، بالإضافة إلى تسهيل تنقل الجماهير من محطات الخطين الأول والثانى إلى الخط الثالث إلى استاد القاهرة الدولى، بالإضافة إلى مد عدد ساعات تشغيل المترو خلال البطولة الإفريقية تسهيلا على الجماهير ليصبح التشغيل من الساعة 5.30 صباحا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير قيادات السكة الحديد برفع حالة الاستعداد القصوى وانتظام مواعيد رحلات التشغيل للقطارات اليومية على خطوط (القاهرة/ الإسكندرية)، (القاهرة/ السويس)، (القاهرة/ الإسماعيلية)، وذلك لنقل الجماهير إلى الاستادات.