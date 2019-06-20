روما يجد بديل مانولاس في إسبانيا

بدأ روما يخطط للبحث عن بديل لمدافعه اليوناني كوستاس مانولاس، والذي اقترب من الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية.
ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت"، فإن اللاعب المرشح لخلافة مانولاس، هو مارك بارترا، مدافع برشلونة السابق وريال بيتيس الحالي.
وتدرس إدارة روما، عرض مبلغ يتراوح بين 20 و25 مليون يورو، لضم بارترا، الذي شارك مع بيتيس في 33 مباراة في الليجا خلال الموسم المنقضي.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن نادي العاصمة الإيطالية، يسعى للعودة إلى العمل من جديد، ودخول سوق الانتقالات بشكل قوي، خاصة بعد الأزمة التي أحاطت بالنادي بعد مغادرة فرانشيسكو توتي.
وارتبط اسم مانولاس بالانتقال لأكثر من نادِ، أبرزها يوفنتوس وإنتر ونابولي، بالإضافة إلى آرسنال ومانشستر يونايتد.
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