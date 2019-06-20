رسميًا.. أتلتيكو مدريد يضم موهبة الريال

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، اليوم، الخميس، توصله لاتفاق رسمي مع جاره ريال مدريد، بشأن انتقال لاعب الملكي إلى واندا متروبوليتانو، بدءًا من الموسم الجديد.

وذكر أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي، أنه أتم الاتفاق مع ريال مدريد على توقيع ماركوس يورنتي، 24 عامًا، لمدة 5 مواسم، في انتظار إجرائه الكشف الطبي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الصفقة بلغت فيمتها 40 مليون يورو.

ولم يشارك يورنتي كثيرًا مع ريال مدريد خلال الموسم المنقضي، حيث خاض 16 مباراة فقط، وسجل هدفين.

ومن المتوقع أن يحل يورنتي بدلًا من رودريجو هيرنانديز "رودري"، والذي أبلغ أتلتيكو رسميًا برغبته في الرحيل عن الفريق.