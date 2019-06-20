رياضة | ريال مدريد يستقر على بديل "بوجبا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستقر على بديل "بوجبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظل تعثر المفاوضات بين نادي ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد لضم الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فأن الريال بدأ في اتخاذ خطوات احتياطية تحسبا لفشل الصفقة.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن ريال مدريد يضع الفرنسي بول بوجبا على رأس أولوياته في الصيف الجاري لكن فريقه مانشستر يونايتد أخبر النادي الملكي بعدم بيعه مهما كان الثمن.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سوف يحاول حتى الرمق الأخير لتلبية رغبة زيدان لضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تضع عدة خيارات أخرى حال فشله في ضم بوجبا من مانشستر يونايتد في مقدمتها كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام والذي يعد الخيار الثاني خلف بول بوجبا في ظل عدم تمديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2020 مع السبيرز، ثم بتانجي ندومبيلي، لاعب ليون الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق إذا لم يتعاقد مع بوجبا أو إريكسن.