الامارات | جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مصر كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخها وكانت قد سبق وفازت بلقب البطولة 7 مرات من قبل منها 3 مرات متتالية.. تضم البطولة 24 منتخبًا لأول مرة وتستعد مصر إلى تنظيم البطولة في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من العام الحالي.

ولأول مرة يتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 إلى 24، في ظل رغبة الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في تمثيل أكبر عدد ممكن من المنتخبات الأفريقية، ورفع مستواها من خلال الإحتكاك القوي في واحدة من أكبر بطولات كرة القدم في العالم.

أقيمت النسخة الماضية من البطولة في الجابون 2017 وفاز منتخب الكاميرون بلقبها، وحل المنتخب المصري وصيفًا.

وعلى ضوء القرعة التي أقيمت في القاهرة في الثاني عشر من أبريل، فقد تم تقسيم المجموعات إلى: المجموعة الأولى:

مصر - الكونغو الديموقراطية - أوغندا - زيمبابوي، وتقام منافساتها على استاد القاهرة. المجموعة الثانية: نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي، وتقام مبارياتها على استاد الأسكندرية.

المجموعة الثالثة: السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا وتقام منافساتها على استاد الدفاع الجوي.

المجموعة الرابعة: المغرب - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - ناميبيا، ويستضيفها استاد السلام

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - موريتانيا - أنجولا، وتقام على استاد السويس

المجموعة السادسة: الكاميرون - غانا - بينين - غينيا بيساو، وتقام مبارياتها على استاد الإسماعيلية.

ونرصد لكم الأن مواعيد المباريات بتوقيت الإمارات.

الجولة الأولى: -تقام المباراة الإفتتاحية للبطولة بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي في 21 من يونيو في الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات .

السبت 22 يونيو

الكونغو - أوغندا 6:30 مساءً

نيجيريا - بوروندي 9:00 مساءً

12:00 غينيا - مدغشقر

الأحد 23 يونيو

المغرب - نامبيا 30:6 مساءً

السنغال - تنزانيا 9:00 مساءً

الجزائر - كينيا 12:00 مساءً

الأثنين 24 يونيو

كوت ديفوار - جنوب أفريقيا 30:6 مساءً

تونس - أنجولا 9:30 مساءً

مالي وموريتانيا 30:12 مساءً

الثلاثاء 25 يونيو

الكاميرون - غينيا بيساو 9:00 مساءً

غانا - بينين 00:12 مساءً

الأربعاء 26 يونيو

نيجيريا - غينيا 6:30 مساءً

أوغندا - منتخب زيمبابوي 00:9 مساءً

مصر - منتخب الكونغو 12:00 مساءَ

الخميس 27 يونيو

مدغشقر - بوروندي 30:6 مساءً

السنغال - الجزائر 9:00 مساءً

كينيا - تنزاينا 00:12 مساءً

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الجمعة 28 يونيو

تونس - مالي 6:30 مساءً

المغرب - ساحل العاج 00:9 مساءً

جنوب إفريقيا - نامبيا 00:12 مساءً

السبت 29 يونيو

موريتانيا - أنجولا 30:6 مساءً

الكاميرون - غانا 9:00 مساءً

بينين - غينيا بيساو 30:12 مساءً

الأحد 30 يونيو

بوروندي - غينيا 8:00 مساءً

مدغشقر ونيجيريا 8:00 مساءً

أوغندا - مصر 00:11 مساءً

زيمبابوي - الكونغو 00:11 مساءً

الأثنين 1 يوليو

المغرب - جنوب افريقيا 8:00 مساءً

كوت ديفوار - ناميبيا 8:00 مساءً

الجزائر - تنزانيا 00:11 مساءً

السنغال - كينيا 11:00 مساءً

الثلاثاء 2 يوليو

الكاميرون - بينين 8:00 مساءً

غينيا بيساو - غانا 8:00 مساءً

أنجولا - مالي 11:00 مساءً

تونس - موريتانيا 11:00مساءً

الجمعة 5 يوليو

مباريات دور الـ16

الأربعاء 10 يوليو

مباريات دور الـ8

الأحد 14يوليو

مباريات دور الـ 4

الجمعة 19 يوليو

النهائي