صافرة كاميرونية لمباراة افتتاح أمم أفريقيا

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الحكم الكاميروني أليوم نيانت لإدارة مباراة منتخبي مصر وزيمبابوي غدا الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

ويبلغ نيانت، 36 عاما، وسبق له إدارة مباراة الأزمة بين الإسماعيلي المصري والإفريقي التونسي، في دوري أبطال أفريقيا، والتي لم يتم استكمالها بسبب اعتراضات الجماهير ضده.

وأدار نيانت في بطولة أمم أفريقيا 2013 و2015 و2017 كما قاد لمنتخب مصر من قبل 3 لقاءات، أمام سيراليون في تصفيات أمم أفريقيا 2012، وغينيا في تصفيات كأس العالم 2014، والسنغال في تصفيات أمم أفريقيا 2015.