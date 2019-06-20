رياضة | رغم تصريحات رئيس باريس سان جيرمان.. ريال مدريد يتمسك بضم مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تصريحات رئيس باريس سان جيرمان.. ريال مدريد يتمسك بضم مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، تمسكه بضم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف الجاري.
ووفقا لبرنامج الشيرينتيجو الشهير في إسبانيا، فإن إدارة ريال مدريد مقتنعة بأن مبابي سيكون لاعبا جديدا في صفوف النادي الملكي هذا الصيف.
وتابع البرنامج أن مبابي سوف يقوم بكل شيء مع باريس سان جيرمان من أجل الانتقال لصفوف الفريق في الصيف الجاري.
وكان ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان أعلن في الأيام الماضية بأن مبابي مستمر في صفوف الفريق بالموسم المقبل بنسبة 200%.
وانضم مبابي لصفوف باريس سان جيرمان من موناكو في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.