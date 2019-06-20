شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى للدراويش "على كف عفريت"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن تعاقد الإسماعيلى أول أمس مع أدهم السلحدار كمدرب للدراويش، تمهيدا للتعاقد مع مدير فنى أجنبى فى الفترة المقبلة، حيث لن يقبل جابر بدور الرجل الثانى فى الدراويش، أصبح من المؤكد رحيل الجهاز الفنى للدراويش بقيادة محمود جابر عقب التعاقد مع مدير فنى جديد لقيادة الفريق الموسم الماضى.

ومازال مسئولو الدراويش فى حالة بحث مستمر عن مدير فنى أجنبى يتسلم القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة، حيث أكد إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى على ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة كأس الأمم الأفريقية أمس.

يذكر أن الإسماعيلى يخوص حاليا فترة الاعداد للموسم الجديد تحت قيادة محمود جابر يعاونه ادهم السلحدار وعطية صابر مدربان وصبرى المنياوى مديرا للكرة.