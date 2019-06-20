شكرا لقرائتكم مدافع تونسى يقترب من الزمالك.. تعرف عليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل نادى الزمالك فى مفاوضات جادة مع إدارة الصفاقسى من أجل التعاقد مع نسيم هنيد مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك حسب ما جاء فى موقع "الصريح أونلاين"، أن نادى الزمالك يسعى لضم نسيم هنيد مدافع الصفاقسى فى ظل الرحيل المحتمل للثنائى الدفاعى محمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام.

ودخل نسيم هنيد، مدافع منتخب تونس ونادى الصفاقسى، دائرة اهتمامات النادى الأهلى للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفى المقبل لتدعيم خط الدفاع الأحمر، حيث جاء ذلك عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، للتعاقد مع نسيم هنيد، بعد تألقه الملفت مع الصفاقسى ومنتخب تونس.

وأبدى مدافع الصفاقسى التونسى ترحيبه باللعب للنادى الأهلى فى الموسم الجديد، مفضلا القلعة الحمراء عن باقى العروض حال تلقى عرضا رسميا للانضمام للفريق الأحمر.