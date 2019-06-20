شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: تأمين استادات كأس الأمم الأفريقية بطائرات درونز لأول مرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، عن استخدام طائرات درونز لأول مرة فى تأمين إستادات كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل فى مصر.

وكشف شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "لأول مرة سيتم تأمين جميع إستادات بطولة أمم أفريقيا بإستخدام طائرات "درونز " والتى من خلالها سيتم تصوير وجوه جميع مَن فى الملعب ومطابقتها مع الـ"ID"الخاص بكل مشجع قام بحجز تذكرة ومراقبة حركته طوال وجوده فى الاستاد.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

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منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة فى استاد القاهرة الدولى.

وتلعب كتيبة المدرب المكسيكى أجيرى فى المجموعة الأولى للبطولة المقامة فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.