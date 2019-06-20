شكرا لقرائتكم الكاميرونى أليوم نيون يدير مباراة الافتتاح بين مصر وزيمباوبى بأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على الحكم الكاميرونى اليوم نيون لإدارة مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تجمع مصر وزيمبابوى غدا الجمعة على استاد القاهرة فى تمام العاشرة مساء.
وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا رقم 32 للمرة الخامسة فى تاريخها، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخباً أفريقياً لأول مرة فى تاريخ المونديال القارى.
جدير بالذكر أن مصر توجت بلقب الأمم الأفريقية 7 مرات من قبل وتسعى جاهدة للتتويج باللقب القارى الثامن، وإنهاء حالة الصيام عن التتويج بكأس أفريقيا بعد غياب 9 سنوات منذ آخر تتويج فى 2010.
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