رياضة | برشلونة يصدر فرمان رسمي بشأن مصير نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصدر فرمان رسمي بشأن مصير نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولو نادي برشلونة الإسباني، القرار النهائي بشأن مستقبل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مسئولو الفريق الكاتالوني بقاء اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي ، مؤكدين أنه غير قابل للبيع هذا الصيف.

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وذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية ، أن إدارة برشلونة أبلغت وكلاء اللاعب الفرنسي ديمبيلي بالهدوء ، لأن اللاعب غير متاح للبيع وسيبقى في برشلونة بالموسم المقبل ، وما يحدث في موضوع نيمار هو مجرد إشاعات لن تؤثر على مستقبل ديمبيلي.

ورفض البارسا فكرة إدراج ديمبيلي بصفقة نيمار، لأن عملية التوقيع مع نيمار مستحيلة تقريبًا، وديمبيلي لا يريد اللعب في باريس سان جيرمان.