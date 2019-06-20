رياضة | برشلونة يرد على ريال مدريد في صفقة ميسي اليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرد على ريال مدريد في صفقة ميسي اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الدولي الياباني دايزن ​مايدا​ نجم ​ماتسوموتو ياماجا​ بات هدف ​برشلونة​ المقبل وذلك رداً على صفقة ريال مدريد الذي خطف تاكيفوسا كوبو هذا الصيف.



وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة يرغب في ضم دايزن ​مايدا​ نجم هجوم ​ماتسوموتو ياماجا​ في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن البلوجرانا يطمح في استعارة مايدا ذو الـ 21 عام مع خيار أحقية الشراء وذلك عقب ظهوره الأول مع منتخب اليابان في بطولة كوبا أمريكا المقالمة حاليًا في البرازيل.



وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يعتبر أن الظروف الإقتصادية ليست مثالية حالياً إلا أن الصفقة لن تكلف خزائنه الكثير.