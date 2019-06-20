شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يبدأ تدعيمات محدودة للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بمصر المقاصة أن تدعيمات الفريق بالصيف ستكون فى أضيق الحدود نظرا لما يمتلكه الفريق الفيومى من عناصر جيدة يستطيع الجهاز الفنى البناء عليها .

أضاف نفس المصدر أن الجهاز الفنى الحالى للفريق أبدى ارتياحه الشديد لقدرات معظم اللاعبين المتواجدين بالفريق، مؤكدا إنه لن يتم الإستغناء عن لاعبين كثيرين وسيتم التعاقد مع لاعبين طبقا لإحتياجات الفريق.

واختتم نفس المصدر حديثه بأنه على بداية الأسبوع المقبل سيتحدد بشكل كبير احتياجات الفريق بعدما طلب الجهاز الفنى الجديد مهلة لدراسة التقرير الفنى للجهاز السابق ومشاهدة عدد من مباريات الفريق بنفسه.