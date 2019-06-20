شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يبدأ تدعيمات محدودة للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بمصر المقاصة أن تدعيمات الفريق بالصيف ستكون فى أضيق الحدود نظرا لما يمتلكه الفريق الفيومى من عناصر جيدة يستطيع الجهاز الفنى البناء عليها .
أضاف نفس المصدر أن الجهاز الفنى الحالى للفريق أبدى ارتياحه الشديد لقدرات معظم اللاعبين المتواجدين بالفريق، مؤكدا إنه لن يتم الإستغناء عن لاعبين كثيرين وسيتم التعاقد مع لاعبين طبقا لإحتياجات الفريق.
واختتم نفس المصدر حديثه بأنه على بداية الأسبوع المقبل سيتحدد بشكل كبير احتياجات الفريق بعدما طلب الجهاز الفنى الجديد مهلة لدراسة التقرير الفنى للجهاز السابق ومشاهدة عدد من مباريات الفريق بنفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر المقاصة يبدأ تدعيمات محدودة للفريق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.