شكرا لقرائتكم لاسارتي يطلب قياسات بدنية للاعبين فور انتهاء الإجازة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى عمل قياسات بدنية للاعبين فور انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبين، تمهيداً لوضع البرنامج الإعدادى للفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم الشروع فيها بداية من يوم السبت المقبل، وهو موعد عودة فريق الكرة الأول للتدريبات.

ورغم انتهاء مباريات الأهلى وإعلان إتحاد الكرة أن المباريات المتبقية فى بطولة الدوري العام ستقام بعد انتهاء نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى مصر بالفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو القادم، إلا أن لاسارتي حريص على التجهيز للمرحلة المقبلة والتى ستشهد حسم بطولة الدوري العام.