ميسي يُحرز هدف التعادل للأرجنتين من ضربة جزاء… تعرف على نتيجة مباراة الأرجنتين وباراجواي

تُعد مباراة اليوم بين باراجواي والأرجنتين مُفترق طرق في مشوار الفريقين في كوبا أمريكا 2019، إذ يُحاول الفريقين الخروج بالفوز لضمان المركز الثاني في المجموعة بعد تعادل باراجواي مع العنابي وخسارة الأرجنتين من كولومبيا بهدفين، وقد حرص مدرب الأرجنتين على تقديم الدعم لميسي.

موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي

تبدأ أحداث المباراة الساعة الثالثة والنصف صباحً بتوقيت قطر والسعودية والرابعة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات والثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، وتُذاع علي بي ان ماكس الثالثة والرابعة بتعليق عصام الشوالي والكواليني.

نتيجة مباراة الأرجنتين وباراجواي

استطاعت الأرجنتين الفوز على باراجواي في 32 مباراة مقابل 4 مباريات فقط لصالح منتخب باراجواي وجمعهما التعادل في 18 مباراة، وقد أكد مدرب باراجواي على أهمية إيقاف خطورة ميسي لكنها مسألة جماعية للفريق ككل وليست مهمة لاعب وحده.

الدقيقة 5: انطلاقة من الناحية اليُسرى للأرجنتين ولكن تمر بسلام على مرمى باراجواي

الدقيقة 25: الأرجنتين تسيطر على المباراة وتُحاول إحراز الهدف الأول.

الدقيقة 37: هدف أول في شباك الأرجنتين

نهاية الشوط الأول بهدف نظيف لصالح باراجواي

انطلاق الشوط الثاني من عمر المباراة الآن

الدقيقة 57: ميسي يُسجل التعادل في شباك باراجواي من ضربة جزاء

الدقيقة 60: نجح حارس مرمى الأرجنتين في التصدي لركة جزاء ومنع الهدف الثاني لباراجواي

انتهت المباراة بين منتخبي باراجواي والأرجنتين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.