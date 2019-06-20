شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يخوض تريبات مكثفة استعدادًا للمباراة المؤجلة مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الإسماعيلى اليوم الخميس تدريباته استعدادًا للمباراة المؤجلة مع الزمالك بعدما بدأ الدراويش استعداداته السبت الماضي، ضمن استعدادات المباراة التي ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، خضع لاعبون لقياسات بدنية شاملة قبل انطلاق أول مران وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

وحدد الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمود جابر، نهاية يونيو الجارى موعدًا لانتظام أسامة إبراهيم فى مران الفريق بعدما وافق مسئولو الإسماعيلى على منح اللاعب إجازة بمناسبة زواجه الذى أتمه منذ عدة أيام حيث سافر خارج البلاد لقضاء شهر العسل.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.