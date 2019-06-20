رياضة | هاني أبو ريدة: أجيري قلبه حديد.. وكوبر كان بيبني فريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني أبو ريدة: أجيري قلبه حديد.. وكوبر كان بيبني فريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الفارق بين المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الحالي لمنتخب مصر والأرجنتيني هيكتور كوبر المدرب السابق للفراعنة.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية :"أجيري قلبه حديد .. بيقول هندخل كأس الأمم نضرب في بعض ومعانا الجمهور، الفرق بينه وبين كوبر أن الأرجنتيني كان بيبني فريق".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي مساء غد الجمعة في افتتاح بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.