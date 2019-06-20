رياضة | ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين أمام باراجواي في كوبا أمريكا| مشاهدة مباراة الأرجنتين بث مباشر HD جودة متعددة

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أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب باراجواي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

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حراسة المرمى : أرماني.