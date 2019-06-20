التعادل الايجابي يحسم مواجهة الارجنتين و اسكتلندا

حسم التعادل الايجابي مواجهة الارجنتين للسيدات امام اسكتلندا، بثلاثة اهداف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، ببطولة كأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا.

سجل اهداف اللقاء للمنتخب الاسكتنلدي كل من كيم ليتل ، جينيفير بياتي،

ايرين كوثبيرت في الدقائق 19،49،69.

بينما سجل اهداف التانجو ميلاجروس مينينديز بالدقيقة 74 و سجلت الأسكتلندية لي اليكسندر، بالخطأ في مرماها في الدقيقة 79، وجاء الهدف التعادل في الدقيقة 94 عن طريق فلورنسيا بونسيجوندو.

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وبهذه النتيجة يصل منتخب الارجنتين إلى النقطة الثانية يحتل بها المركز الثالث، بينما حصل منتخب اسكتلندا على نقطته الأولى.

وبذلك يودع منتخب إسكتلندا البطولة، ويتبقى لمنتخب الأرجنتين أمل ضئيل في التأهل كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، حيث يحتاج لتعادل أي فرق تتصارع على المركز الثالث في المجموعات المتبقية.