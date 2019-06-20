بولندا تحقق فوز صعب على إيطاليا في كاس اوروبا للشباب

تغلب المنتخب البولندى للشباب على نظيره الايطالى بهدف دون رد ضمن الجوله الثانيه دور المجموعات، في بطولة كأس الأمم الاوروبية للشباب تحت 21عاما المقامة بإيطاليا. 21عاما المقامة بإيطاليا. سجل الهدف كريستيان بيليك فى الدقيقه 40 من الشوط الأول. وبهذه النتيجه يتصدر منتخب بولندا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ليضمن مقعد في دور الستة عشر، بينما يحتل منتخب إيطاليا المركز الثانى برصيد 3 نقاط، متفوقاً على إسبانيا صاحبة المركز الثالث، بفارق الأهداف.

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