جون تيري يزيد التكهنات حول هوية المدرب الجديد لتشيلسي

تسبب مساعد مدرب فريق أستون فيلا "جون تيري" في زيادة التكهنات حول هوية المدرب الجديد لفريق تشيلسي.
وكانت إدارة النادي الإنجليزي قد أعلنت هذا الأسبوع رحيل المدرب "ماوريسيو ساري" حيث انتقل إلى صفوف فريق يوفنتوس لخلافة "ماسيمليانو أليجري".
وانتشرت التكهنات حول إمكانية تعاقد تشيلسي مع مدرب ديربي كاونتي "فرانك لامبارد" لخلافة "ساري" في ستامفورد بريدج.
وذكرت تقارير صحفية في اليومين الماضيين أن إدارة ديربي كاونتي تخطط للتعاقد مع "جون تيري" كخطوة تؤكد على اقتراب "لامبارد" من تشيلسي.
ولكن نادي أستون فيلا أعلن اليوم الأربعاء توقيع "تيري" على عقد جديد كمساعد لمدرب الفريق حتى عام 2021.
وقررت إدارة أستون فيلا مكافأة "تيري" بذلك العقد الجديد بعد مساهمته في قيادة الفريق من التشامبيونشيب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019/2020.
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