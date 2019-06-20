لاعب باريس سان جيرمان يهاجم نيمار بلفظ خارج

يبدو أن أيام البرازيلي نيما ردا سيلفا باتت معدودة في صفوف ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

اللاعب البرازيلي يرغب في الرحيل عن صفوف بي إس جي، والعودة لناديه السابق برشلونة.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أنه خلال حديث أحد الصحفيين مع أحد لاعبي باريس سان جيرمان، قام اللاعب بوصف نيمار بالوغد وأطلق عليه لفظ خارج.

ولم تفصح الصحيفة عن اسم اللاعب الذي هاجم نيمار بلفظ خارج.

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وأشار التقرير إلى أن البرازيلي لا يحظى بشعبية في غرفة الملابس بين لاعبي الفريق الباريسي.

وأوضحت تقارير أن نيمار يبحث بالفعل عن منزل في برشلونة الآن راغبًا في العودة للبلوجرانا.

يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو وانتقل لباريس سان جيرمان.