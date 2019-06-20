شكرا لقرائتكم مورينو.. طالب "تجارة" استفاد من ظروف لويس إنريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كلف الاتحاد الإسباني لكرة القدم روبرت مورينو بتولي واحد من أرفع المناصب في اللعبة في البلاد بعد استقالة لويس إنريكي مدرب المنتخب اليوم الأربعاء لأسباب شخصية رغم أن مورينو لا يملك خبرة سابقة على هذا المستوى.

وتم تعيين مورينو البالغ من العمر 41 عاما مساعدا للمدرب إنريكي الذي بدأ تدريب المنتخب الإسباني في يوليو الماضي. ثم أصبح مورينو مدربا مؤقتا بعد أن عاد إنريكي لبلاده قبل ساعات من مباراة إسبانيا الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020 في ضيافة مالطا في مارس الماضي لأسباب شخصية.

وفازت إسبانيا في المباريات الثلاث التي خاضتها تحت قيادة مورينو المدرب المؤقت وتغلبت على مالطا في البداية 2-صفر في مارس/اذار أعقبها انتصار 4-1 على جزر ألفارو ثم الفوز على السويد 3-صفر هذا الشهر.

وتتصدر إسبانيا حاليا مجموعتها السادسة في تصفيات التأهل لبطولة أوروبا 2020 متقدمة بفارق خمس نقاط على السويد ورومانيا في المركز الثاني.

وقال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: إنه من المهم الحفاظ على المشروع الذي بدأه لويس إنريكي. أبلغني أعضاء الجهاز الفني باستعدادهم الرحيل إذا كانت هذه رغبتي. لكنهم يعملون بشكل جيد وهم أفضل خيار. ستؤكد لنا النتائج إن كان القرار صحيحا أم لا. لكن اللاعبين كلهم يبدون تعاطفا مع الجهاز الفني. إنه الخيار الأفضل أمام الاتحاد.

وقال مورينو، الذي سيتولى المسؤولية حتى بعد نهائيات بطولة أوروبا 2020 إن الخبر يحمل سعادة ومرارة في ذات الوقت وأضاف أنه يشعر بحماس لأداء هذه المهمة بعد أن شجعه لويس إنريكي للقيام بذلك. وأوضح: أشعر بمشاعر متناقضة. أشعر بحزن من ناحية وأشعر بمسؤولية من ناحية أخرى.

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وأردف: قبل كل شيء قدم لنا لويس إنريكي الدعم الكامل ويريد منا أن نواصل الطريق بشكل جيد. دعمه عنصر محوري لنا. أنا واثق تماما أننا سنحقق نتائج جيدة.

وأضاف: ندرك تماما أننا لن نتمكن من إرضاء الجميع. هذا ليس في إمكاننا. كل ما يمكننا فعله هو بذل قصارى الجهد مع اللاعبين ومساعدتهم لأنهم هم الذين سيحددون ما إذا كنا سنربح أو سنخسر.

وبدأ مورينو، الحاصل على شهادة من جامعة برشلونة في التجارة والعلاقات الدولية، العمل مع لويس إنريكي في برشلونة في 2010 في قسم اكتشاف المواهب.

ثم انتقل معه إلى روما وسلتا فيغو ثم عاد إلى برشلونة مجددا وفاز مع الفريق القطالوني بلقب الدوري مرتين وكأس الملك ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة في 2015 قبل أن يستقيل إنريكي في 2017.

وحين سئل عن افتقاره للخبرة دافع مورينو عن نفسه قائلا: لدي خبرة. عملت مع لويس لتسع سنوات. كنت أراقبه جيدا وهو يعمل مع أفضل اللاعبين في العالم.

وختم: أنا واثق تمام أننا سنقوم بعمل رائع رغم أنني لا أستطيع أن أقدم وعودا فيما يتعلق بالنتائج. إذا توجت إسبانيا بلقب بطولة أوروبا 2020 فلن يتذكر أحد ما إذا كانت لدي خبرة سابقة أم لا.