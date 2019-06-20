«الرياضة عبر العصور» في معرض أثري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف المتحف المصري بوسط القاهرة اليوم، معرضاً أثرياً يحمل عنوان «الرياضة عبر العصور»، وذلك بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

ويحكي المعرض لزواره الكثير من التفاصيل حول الرياضة في مصر القديمة، حيث تؤرخ مقتنيات المعرض للكثير من الرياضات التي عرفها المصري القديم.

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ويقول المدير العام لآثار الأقصر ومصر العليا الدكتور محمد يحيى عويضة: إن قدماء المصريين مارسوا الكثير من الألعاب الرياضية قبيل آلاف السنين، وأشار إلى أن الكثير من رسوم المعابد والمقابر، التي شيدها ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات الفراعنة في الأقصر وأسوان والجيزة، توثق معرفة الفراعنة بالمصارعة وكرة القدم ورمي الرمح والتحطيب، وغيرها من الألعاب الرياضية التي تمارس حتى اليوم، لافتاً إلى أن صيد الحيوان والأسماك كانت من الرياضات المسلية والنشطة والصحية في مصر القديمة.

كما تصور النقوش المصرية القديمة على الدوام الملك بأنه صاحب ذراعين قويين، ويتمتع بخطوات واسعة، ورامي نبال بارع ومجدفُ قوي، وراكب عربات ماهر، ومصارع جبار.

أما التماثيل القديمة، فقد حرص النحاتون على إظهارها بخواصر نحيفة ومناكب عريضة، لتوحي بأن صاحب التمثال كان شخصاً رشيقاً خفيف قوي العضلات.