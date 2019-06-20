شكرا لقرائتكم خبر عن الهولندي شتاين يبدأ مهمته مع الوحدة السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى يصل الهولندي موريس شتاين المدير الفني الجديد للفريق الأول بنادي الوحدة إلى أبوظبي بعد غد السبت لبداية مهمته مع «العنابي» في الموسم الجديد. وسيبدأ شتاين مهمته بلقاء عبدالسلام جمعة مشرف فريق الوحدة، وفهد مسعود مدير الفريق، لمناقشة بعض التعديلات على خطة إعداد فريق الوحدة للبطولة الآسيوية والموسم الجديد. الجدير بالذكر أن التجمع الداخلي سيبدأ اليوم بالفحوص الطبية للاعبين المقيدين بالكشف، قبل مغادرة البعثة إلى هولندا لإقامة معسكر إعداد خارجي في الفترة من 25 يونيو/حزيران الجاري حتى 20 يوليو/تموز المقبل.

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