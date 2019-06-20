العصيمي يستعرض تجربة «البارالمبية» بالأمم المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة للدول الموقعة على اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، والذي أقيم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة 14-11 يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 130 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث عرض العصيمي التجربة الناجحة للجنة البارالمبية الآسيوية في توحيد فريقي كوريا الشمالية والجنوبية من خلال مشاركتهما في الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت مؤخراً بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا تحت اسم منتخب واحد ولأول مرة في تاريخ الحركة الرياضية البارالمبية لأصحاب الهمم.

وأشار العصيمي إلى أن تلك التجربة ما كانت لترى النور لولا فريق العمل المتميز الذي عمل خلف الكواليس باحترافية وسرية تامة وتابع ملف تلك المبادرة منذ الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت بمدينة إنشيون الكورية عام 2014 وعلى رأسهم ممثلو الوفدين المتواجدون لاستعراض تلك التجربة الناجحة أمام الحضور.

وعقد ماجد العصيمي والوفد المرافق وعلى هامش اجتماعاته بالأمم المتحدة اجتماعاً بمقر اليونيسيف، حيث اجتمع مع جوبال ميترا المختص ببرامج الأطفال ذوي الإعاقة باليونيسيف، حيث استعرض العصيمي دور اللجنة البارالمبية الآسيوية في تحسين سبل الحياة لأصحاب الهمم في دول آسيا من خلال توفير الفرص والإمكانات لممارسة الرياضة البارالمبية،كما جرى بحث إمكانية إبرام مذكرات تعاون مستقبلية بين اليونيسيف واللجنة البارالمبية الآسيوية، وقد رافق العصيمي في تلك الزيارة طارق الصويعي المدير التنفيذي باللجنة البارالمبية الآسيوية.