رياضة | بوجبا يخشى من غدر مانشستر يونايتد.. وريال مدريد يجهز خطته لخطف اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يخشى من غدر مانشستر يونايتد.. وريال مدريد يجهز خطته لخطف اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد يخشى تعثر انتقاله إلى ريال مدريد بسبب مطالبة يونايتد بـ 160 مليون باوند.

وأشارت صحيفة "تيلجراف" البريطانية، أن بوجبا يخشى فشل انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف بسبب مطالبات مانشستر يونايتد المالية، حيث أن الفرنسي أعلن رغبته بالرحيل عن يونايتد والريال هو وجهته المُفضّلة بالرغم من اهتمام يوفنتوس باستعادته.

يونايتد لا يزال متمسكًا بقيمة الـ 160 مليون باوند للتخلي عن اللاعب الذي تساوره الشكوك حول قدرة الريال على تقديم عرضٍ كبير بما فيه الكفاية وفي وقتٍ قريب بما فيه الكفاية قادر على إغراء يونايتد لإتمام عملية البيع في وقتٍ يُمكنّهم من التعاقد مع بديله.

الريال يُقيم بوجبا بقيمة تقترب أكثر للـ 89 مليون باوند التي دفعها يونايتد للتعاقد مع اللاعب من يوفنتوس الإيطالي، لكن النادي يزداد إقتناعًا بأن الأمر قد يتطلب حوالي 150 مليون باوند لإجبار يونايتد على الجلوس على طاولة المفاوضات.

وبعد إنفاق 270 مليون باوند على صفقات هذا الصيف، لن تتسع ميزانية الريال لهذا المبلغ إلا إن استطاع النادي التخلي عن عددٍ من نجومه الكبار أصحاب الرواتب العالية مثل جاريث بيل، خاميس رودريجيز وايسكو، أمرٌ تتضح مدى صعوبته حتى الآن.

سوق الانتقالات الصيفية لأندية البريميرليج تغلق يوم 8 أغسطس قبل 3 أسابيع ونصف من إغلاق سوق الانتقالات في اسبانيا يعني أن يونايتد بحاجة للوقت للتعاقد مع بديل بوجبا إن رحل، الساعة تدق بالنسبة للريال.

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الريال يأمل التعاقد مع بوجبا بإدراج لاعبٍ أو أكثر في الصفقة بالإضافة لمبلغٍ نقدي إلا أن يونايتد أظهر اهتمامًا ضئيلًا بضم أمثال بيل في الصفقة رغم محاولات النادي التعاقد معه في سنوات سابقة.

تحوم أيضًا بعض الشكوك ما إن كانت رغبة رئيس النادي فلورنتينو بيريز في التعاقد مع بول بوجبا بنفس رغبة زين الدين زيدان.

نائب الرئيس التنفيذي في يونايتد إد ودوارد يصر منذ فترة أن الأيام التي كان ريال مدريد يتنمر فيها ماليًا على يونايتد قد ولّت كما يرى بأن قيمة بوجبا التجارية للنادي ضخمة.

بعض أفراد الطاقم الكروي في أولد ترافورد لن يحزنهم رحيل بوجبا لكنهم يعتقدون أيضًا أن الفرنسي لن يمثل مشكلة كبرى كما يعتقد البعض إن رُفض رحيله نظرًا لحاجته للتواجد في حالة بدنية جيدة وبمستوى مميز للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في يورو 2020.

سولشاير على الأرجح سيتحدث شخصيًا مع بوغبا عند عودة الفريق الأول للتدريبات يوم 1 يوليو، النرويجي مازال يعتقد أنه قادر على إعادة بوجبا لتركيزه ولصفوف الفريق.