«أخضر السلة» للناشئين يتخطى الجزائر

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (القاهرة) فاز المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة على المنتخب الجزائري بنتيجة (41/57)، في ثاني مبارياته في البطولة العربية لكرة السلة للناشئين التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة. فاز المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة على المنتخب الجزائري بنتيجة (41/57)، في ثاني مبارياته في البطولة العربية لكرة السلة للناشئين التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة. ويلعب المنتخب السعودي غداً ثالث مبارياته أمام مستضيف البطولة المنتخب المصري عند الساعة 7.00 مساءً. وقدَّم المنتخب السعودي مستوى فني مميز رغم تفوق المنتخب الجزائري في الناحية الجسمانية والطول، حيث استطاع المنتخب السعودي التغلب على ذلك بالنواحي الفنية والمهارية التي منتحته التفوق.



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