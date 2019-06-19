شكرا لقرائتكم الخليج 365.. الجوكر يُعدل خريطة صفقات الأهلى الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا تنتظر كمشجع للنادي الأهلى إبرام الفريق الأحمر لعدد صفقات كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مثل ما كان يحدث فى فترات الانتقالات السابقة.

وأوصت لجنة التخطيط بالأهلى بعدم إبرام أكثر من 3 صفقات خلال الميركاتو الصيفي القادم، فى مراكز المساك والمهاجم الصريح والجناح، فى الوقت الذي تم الاتفاق على تدعيم المراكز الأخرى باللاعبين المعارين واستخدام اللاعبين الذي يجيدون فى أكثر من مركز.

وأكدت لجنة التخطيط أن استمرار أحمد فتحى فى الموسم الجديد أصبح أمر ضروري مع وجوب رفض كل العروض التي يتلقاها مهما تكن مغرية، خاصة وأن استمرار اللاعب الملقب بالجوكر يضمن حل النقص العددي فى عدد من المراكزن نظراً لإجادة اللاعب الدولي فى أكثر من مركز منها الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع والمساك.