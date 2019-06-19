رياضة | الاتحاد الزيمبابوي يعلن استبدال لاعب قبل الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الزيمبابوي يعلن استبدال لاعب قبل الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم أن قائمة المنتخب شهدت تعديلا قبل 48 ساعة من مواجهة مصر في افتتاح كأس الأمم الأفريقية بعد غد الجمعة.

وقال الاتحاد الزيمبابوى أن المدير الفنى للمنتخب صنداي تشيزامبوا قرر استبعاد اللاعب تافادزوا كوتينيو نجم فريق عزام التنزانى بعد تعرضه للإصابة، وقيد لورنس مهلانجا لاعب بلاتنيوم الذى ينافس بالدورى المحلى فى زيمبابوى.

وأصبح مهلانجا اللاعب المحلى الوحيد بقائمة زيمبابوى حيث تضم القائمة 22 لاعبًا محترفًا من بينهم 14 لاعبًا فى أندية جنوب أفريقيا وأبرزهم خاما بيليات نجم كايزر تشيفز.

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وجاءت قائمة منتخب زيمبابوي بعد التعديل كالتالي، في حراسة المرمى: جورج تشيجوفا (بولوكواني سيتي)، إيدمور سيباندا (ويتبانك سبيرز)، إلفيس تشيبيزيزي (باروكا).



الدفاع: تينداي داريكوا (نوتينجام فورست)، جيمي دزينجال (باور ديناموز)، تينايدج هاديبي (كايزر تشيفز)، ديفاين لونجا (جولدن أروز)، أليك موديمو (كيفن درويدز)، رونالد بفومبيدزال (بلومنفنتين سيلتك).



الوسط: تالينت تشاوابيوا (أمازولو)، ثاباني كاموسوكو (يانج أفريكانز)، أوفيدي كارورو (أمازولو)، لورنس مهلانجا (بلاتنيوم)، كوداكواشي ماهاشي (أورلاندو بايرتس)، مارشال مونتيسي (أورلاندو بايرتس)، مارفيلوس ناكامبا (كلوب بروج)، داني فيري (جولدن أروز).



وفي الهجوم: خاما بيليات (كايزر تشيفز)، نياشا موشيكوي (داليان ييفانج)، والتر موسونا (بولوكواني سيتي)، نوكس موتيزوا (جولدن أروز)، تينوتيندا كادويري (لو هافر)، إيفانز روسيكي (سوبر سبورت).