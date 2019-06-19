رياضة | برشلونة يخون جريزمان من أجل صفقته المُنتظرة

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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني سيتخلي عن صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، من أجل ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن إدارة برشلونة قررت التضحية بجريزمان من أجل التعاقد مع نيمار الذي أبدي رغبته الكبيرة في العودة إلى كامب نو من جديد.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن نيمار بدأ بالفعل في اتخاذ أولى خطواته نحو العودة إلى كامب نو فيما أكدت صحف أخرى أن النجم البرازيلي بدأ بالفعل في البحث عن منزل في مدينة برشلونة.