شكرا لقرائتكم خبر عن 9 محترفين بالدوري المصري يشاركون في أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، يوم الجمعة المقبل، بلقاء الاقتتاح الذي يجمع منتخب مصر بمنتخب زيمبابوي.

استعرض الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أرقام اللاعبين الأفارقة المحترفين بالدوري المصري الذين يشاركون مع منتخباتهم في البطولة

وجاء اللاعبين على النحو التالي:

منتخب تنزانيا: حميد ماو «بتروجت»، يحيى زايد «الإسماعيلي».

منتخب تونس: فرجاني ساسي «الزمالك».

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منتخب المغرب: خالد بوطيب «الزمالك».

منتخب أنجولا: جيرالدو داسيلفا «الأهلي».

منتخب مدغشقر: باولن فوافي «المقاصة».

منتخب ناميبيا: بنسون شيلونجو «الإسماعيلي».

منتخب أوغندا: ديريك نسيبامبي «سموحة».

منتخب غينيا بيساو: توني سيلفا «الاتحاد».