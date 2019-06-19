الاتحاد الإنجليزي يغرم سكولز

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه تم تغريم لاعب مانشستر يونايتد السابق، بول سكولز، مبلغ 8 آلاف جنيه إسترليني (10062 دولار)، وتحذيره من أي تصرف مستقبلي، عقب إقراره بسوء التصرف فيما يتعلق بمراهنات قام بها.

ذكر أن اللاعب السابق لمنتخب إنجلترا، أجرى 140 عملية مراهنة على مباريات كرة قدم في الفترة من أغسطس (آب) 2015، ويناير (كانون الثاني) 2019.

وأضاف سكولز في بيان وزع على وسائل إعلام بريطانية: “أتقبل الحكم الصادر الأسبوع الماضي، أود الاعتذار، وأتفهم وأتقبل بشدة الغرامة الموقعة علي من قبل الاتحاد الإنجليزي، إنه محض خطأ، ولم يحدث بسبب وجود أي نية متعمدة للاستهانة بالقواعد”.

وتابع: “فهمت أنه طالما لا توجد صلة شخصية بيني، وبين أي مباراة من تلك المباريات التي أراهن عليها فلا توجد أي مشكلة، ومع ذلك فإنني أتفهم الآن أن هذه ليست هي القضية، ويجب أن أقوم بخطوات للتأكد من ذلك”.