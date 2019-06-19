ميندي: إنه لشرف لي أن أكون في أعظم ناد في العالم

أبدى الظهير الأيسر الفرنسي، فيرلاند ميندي، اليوم الأربعاء، سعادته بتقديمه كلاعب جديد بنادي ريال مدريد، وفي أول كلمات يدلي بها كلاعب بالفريق “الملكي” في مقصورة الشرف بملعب سانتياغو برنابيو، أكد أنه يشعر بالفخر لانضمامه إلى “أعظم ناد في العالم”.
وعقب توقيع عقد يمتد 6 مواسم مع الريال، بعث ميندي برسالته الأولى عقب تصريحات رئيس النادي الإسباني فلورنتينو بيريز.
وقال اللاعب الفرنسي: “إنه لشرف لي أن أكون في ريال مدريد، أعظم ناد في العالم، شكراً للرئيس على ثقته وشكراً جزيلا للنادي، تحيا مدريد”.
وخضع ميندي (24 عاماً) في وقت سابق الأربعاء لفحص طبي، أظهر عدم إصابته بأي مشكلات، على عكس ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن إصابته بمشكلات في الفخذ أجّلت تقديمه.
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