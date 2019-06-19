رياضة | ميسي يتدخل لحسم صفقة القرن.. وبرشلونة يتحرك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتدخل لحسم صفقة القرن.. وبرشلونة يتحرك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، يضغط على إدارة البلوجرانا من أجل استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن ميسي طلب من بارتوميو رئيس الفريق الكتالوني ضرورة التعاقد مع نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتحديدًا بعد رغبة الأخيرة في العودة للبرسا من جديد.

وكان ميسي طلب أكثر من مرة من إدارة برشلونة سرعة التعاقد مع نيمار الذي أبدي رغبته كثيرًا في العودة مرة أخري لصفوف البلوجرانا.

وكانت صحيفة الموندو قد نشرت مؤخرًا رسالة من نيمار يؤكد فيها أنه يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة من جديد لصفوف برشلونة.