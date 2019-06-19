أبرز التحديات في المجموعة الأولى وتشكيلات المنتخبات

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



يدخل المنتخب المصري المضيف الى نهائيات النسخة الثانية والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، ليس مرشحا فحسب لتصدر المجموعة الأولى، بل للذهاب حتى النهاية وتعزيز سجله القياسي من خلال الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2010 والثامن في تاريخه.

كان "الفراعنة" من المرشحين بقوة ليكونوا ضمن المنافسين الجديين على اللقب القاري عندما كانت الاستضافة مقررة في الكاميرون، فكيف الحال أن تكون النهائيات على أراضيهم للمرة الأولى منذ 2006 حين توجوا أبطالا على حساب ساحل العاج؟

وما يزيد من حظوظ أصحاب الضيافة الذين نالوا الوصافة في النسخة الأخيرة عام 2017 أمام الكاميرون، أنهم يضمون في صفوفهم لاعبا من طراز محمد صلاح الذي فرض نفسه في الموسمين الأخيرين كأحد أفضل المهاجمين في العالم، بعد انتقاله الى ليفربول الإنكليزي المتوج معه بلقب هداف الدوري الممتاز خلال هذين الموسمين، إضافة الى إحراز اللقب الأغلى المتمثل بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بلغة الأرقام، سبق لمصر أن واجهت المنتخبات المتواجدة معها في المجموعة، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أوغندا وزيمبابوي، في كأس الأمم، وخرجت منتصرة في 7 مواجهات مقابل هزيمة واحدة.

وإذا كان تصدر مصر للمجموعة محسوما على الورق، فإن الصراع على المركز الثاني المؤهل مباشرة الى ثمن النهائي سيكون مفتوحا على مصراعيه، مع أمل أيضا لصاحب المركز الثالث في التأهل كأحد أفضل أربعة منتخبات تحل ثالثة في المجموعات الست.

في ما يأتي عرض لأبرز التحديات التي تنتظر منتخبات المجموعة الأولى في البطولة التي تفتتحها مصر الجمعة ضد زيمبابوي في القاهرة.

- مصر -

في إمكان مصر أن تبدأ البطولة القارية وهي متفائلة بحظوظها كأول بلد يستضيف النهائيات للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك نظرا الى سجلها في البطولات الأربع السابقة التي احتضنتها أراضيها.

وتوجت مصر باللقب في ثلاث من النسخ الأربع التي أقيمت على أرضها، أعوام 1959 و1986 و2006، فيما حلت ثالثة في نسخة 1974 بعدما خسرت في نصف النهائي أمام زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا) بنتيجة 2-3.

ولطالما كان التشجيع الصاخب من العوامل التي وقفت الى جانب مصر على أرضها، لدرجة أن الكثير من المدربين الزوار تذمروا من عدم قدرتهم على إيصال تعليماتهم للاعبيهم بسبب الصخب المتواصل في المدرجات.

وصحيح أن صلاح هو النجم المطلق دون منازع، لكنه لن يكون مركز الثقل الوحيد في تشكيلة البلد المضيف بل سيكون محاطا بلاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة، على غرار لاعب الوسط المجتهد طارق حامد.

شاركت في 23 من النسخ السابقة (رقم قياسي).

- الكونغو الديمقراطية -

عانى منتخب الكونغو الديمقراطية، الفائز باللقب عامي 1968 (الكونغو-كينشاسا) و1974 (زائير)، للتأهل الى النهائيات وانتظر حتى الجولة الأخيرة من التصفيات لحجز بطاقته بالفوز الصعب على ليبيريا 1-صفر في كينشاسا، لينال المركز الثاني في مجموعته خلف زيمبابوي.

يصعب توقع نتائج الكونغو الديمقراطية عندما يتعلق الأمر بنهائيات البطولة القارية، وأبرز دليل ما حصل في النسختين الماضيتين حين حلت ثالثة عام 2015 خلف ساحل العاج وغانا تواليا بعد أن كانت خارج حسابات المنافسة، ثم وصلت الى ربع النهائي عام 2017 حين كانت مرشحة للصراع بقوة على اللقب.

ويعول هذا المنتخب على سرعة وقوة ثلاثي الهجوم لاسيما مهاجم فياريال الاسباني سابقا وبكين غوان الصيني حاليا سيدريك باكامبو، ويتوقع أن يكون لاعب وست هام يونايتد الإنكليزي آرثر ماسواكو من ركائز خط الدفاع.

- أوغندا -

بعد غياب عن النهائيات طيلة 39 عاما، وتحديدا منذ أن حلت وصيفة عام 1978 خلف غانا المضيفة، تخوض أوغندا غمار النهائيات القارية للمرة الثانية تواليا بعدما سيطرت على مجموعتها في التصفيات بقيادة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر.

وحافظت أوغندا على سجلها دون هزيمة أو هدف في مرماها خلال المباريات الخمس الأولى من التصفيات، قبل أن تخسر للمرة الأولى ضد تنزانيا في مباراة هامشية، كونها كانت ضامنة لتأهلها.

وبعدما عجزت عن تحقيق أي فوز خلال مبارياتها الثلاث في نهائيات الغابون 2017، تعول أوغندا على حارسها المحترف في جنوب إفريقيا دينيس أونيانغو ليكون مصدر إلهام في مسعاها لتحقيق نتيجة أفضل بحسب ما أشار إليه ديسابر.

واعتبر المدرب الفرنسي أنه "يُعتمد على دينيس تماما، ونأمل أن ينقل خبرته الى اللاعبين الآخرين"، مضيفا "هدفنا هو تحقيق نتائج جيدة، لاسيما في مباراتنا الافتتاحية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية".

- زيمبابوي -

يعتمد المنتخب الأدنى تصنيفا بين منتخبات المجموعة على لاعبين محترفين في جنوب إفريقيا لمحاولة تخطي دور المجموعات للمرة الأولى.

لكن اعتماد المدرب والقائد السابق للمنتخب صنداي تشيدزامبوا على محترفين في دول مجاورة، كان محط انتقاد من نجم سابق بشخص المدافع ديفيد كوتياوريبو الذي رأى أنه كان "من الأفضل للمدرب أن يلقي شباكه بشكل أوسع وأن يجد مكانا (في تشكيلته) لأفضل المواهب المحلية".

ودائما ما يشدد المدربون على أهمية عدم خسارة المباراة الأولى في أي بطولة، لكن من سوء حظ زيمبابوي أن مباراتها الأولى ستكون في مواجهة مصر المضيفة ونجمها صلاح في الأمسية الافتتاحية.

تشكيلات المجموعة الأولى

- مصر -

* حراسة المرمى:

1 - أحمد الشناوي (بيراميدز)

16- محمد الشناوي (الأهلي)

23- محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)

* الدفاع:

2- باهر المحمدي (الاسماعيلي)

3- أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنكليزي)

4- عمر جابر (بيراميدز)

6- أحمد حجازي (وست بروميتش الإنكليزي)

12- أيمن اشرف (الأهلي)

13- أحمد أيمن منصور (بيراميدز)

15- محمود حمدي "الونش" (الزمالك)

20- محمود علاء (الزمالك)

* الوسط:

5- علي غزال (فيرنسي البرتغالي)

7- محمود حسن "تريزيغيه" (قاسم باشا التركي)

8- طارق حامد (الزمالك)

10- محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي)

11- وليد سليمان (الأهلي)

17- محمد النني (أرسنال الانكليزي)

19- عبد الله السعيد (بيراميدز)

21- نبيل عماد "دونغا" (بيراميدز)

22- عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)

* الهجوم

9- مروان محسن (الأهلي)

14- أحمد علي (المقاولون العرب)

18- أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني)

المدرب: المكسيكي خافيير أغيري

- جمهورية الكونغو الديموقراطية -

* حراسة المرمى

1- ماتامبي نغومبي لاي (الأنصار السعودي)

16- أنطوني مسي نغاوي (تشياسو السويسري)

23 - بارفيه مانداندا (دينامو بوخارست الروماني)

* الدفاع

2- إيساما مبيكو دجوس (مازيمبي)

3- غلودي نغوندا موزنيغا (آس في كلوب)

4- بودريك أونغندا موسيلينغي (بريميرو دي أغوستو الأنغولي)

5- مارسيل تيسران (فولفسبورغ الألماني)

12- ويلفريد موكي أبرو (أنقرة غوجو التركي)

14- فوكا آرثور ماسواكو كاويلا (وست هام يونايتد الإنكليزي)

15- كريسيتان لويينداما نيكاديو (غلطة سراي التركي)

21- وادول دجوما شاباني (آي في كلوب)

* الوسط

6- أكولو أبابا شارداك (شتوتغارت الألماني)

Advertisements

7- يوسف مولومبو (كيلمارنوك الاسكتلندي)

8- مابي تريزور مبوتو (مازيمبي)

10- بول جوزيه إبوينغي مبوكو (ستاندار لياج البلجيكي)

18- مرفيي بوكادي بوبي (ستاندار لياج البلجيكي)

20- جاك ماغوما (برمنغهام الإنكليزي)

22- شانسل مانغولو مبمبا (بورتو البرتغالي)

* الهجوم:

9- جوناثان بولينغي مبانغي (أنتويرب البلجيكي)

11- يانيك يالا بولازي (إيفرتون الإنكليزي)

13- ميشاك إيليا (مازيمبي)

17- سيدريك باكامبو (بيجينغ غوان الصيني)

19- بريت أسومبالونغا (ميدلزبره الإنكليزي)

المدرب: جان فلوران إبينغي

- أوغندا -

* حراسة المرمى

1- روبيرو أودونغكارا (أداما سيتي الإثيوبي)

18- دينيس أونيانغو (ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي)

19- ماغولا سليم عمر (الهلال السوداني)

* الدفاع

2- جوزيف بنسون أوشايا (مازيمبي الكونغولي الديموقراطي)

4- موروشيد جووكو (سيمبا التنزاني)

5- بيفيس كريستوفر كيزيتو موغابي (يوفيل تاون الإنكليزي)

12- رونالد براين دونغو موكيبي (أوسترسوند السويدي)

14- نيكو وادادا واكيرو (أزام التنزاني)

15- غودفراي والوسيمبي

16- حسن ماواندا واسوا

20- إسحاق موليمي (فيكتوريا زيزكوف التشيكي)

* الوسط

3- أواني تيموثي دينيس (كمبالا كابيتال سيتي)

6- تاديو لاونغا (فايبرز الأوغندي)

8- خالد أوشو (تشرشيل براذرز الهندي)

10- وليام كيزيتو لوواغا (شختار كاراغاندي الكازاخستاني)

13- ألان كاتريغا (ماريتزبورغ الجنوب إفريقي)

17 فاروكو ميا (غوريكا الكرواتي)

21- ألان كيامبادي (كامبالا كابيتال سيتي)

22- عبدو لومالا (سيرسيانسكا السويدي)

23- ميكايل أزيرا (مونتريال الأميركي)

* الهجوم

7- إيمانويل أرنولد أوكوي (سيمبا التنزاني)

9- باتريك هنري كادو (كامبالا كابيتال سيتي)

11- نسيبامبي بول ديريك (سموحة المصري)

المدرب: الفرنسي سيباستيان ديسابر

- زيمبابوي -

* حراسة المرمى

1- إدمور سيباندا (ويتبانكس سبيرز الجنوب إفريقي)

13- إلفيس تشيبيزيزي (بوروكا الجنوب إفريقي)

16- جورج تشيغوفا (بولوكواني سيتي الجنوب إفريقي)

* الدفاع

2- تندايي دافيد داريكوا (نوتنغهام فورست الإنكليزي)

4- رونالد تابوا بفومبيدزاي (بلومفونتين سلتيكس الجنوب إفريقي)

5- ديفين اكسوليل لونغا (غولدن آروز الجنوب إفريقي)

6- أليك تاكوندا موديمو (سيفن درويدز الإنكليزي)

12- جيمي دينيس دزنغاي (باور ديناموس الزامبي)

15- تينايدج لينغاني هاديبي (كايزر تشيفس الجنوب إفريقي)

* الوسط

3- داني فيري (غولدن آروز الجنوب إفريقي)

7- تالينت تشاوابيهوا (أمازولو الجنوب إفريقي)

8- مارشال نياشا مونيتسي (أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي)

10- أوفيدي أوفيوس كارورو (أمازولو الجنوب إفريقي)

11- خاما بيليات (كايزر تشيفس الجنوب إفريقي)

17- نوليدج موسونا (أندرلخت البلجيكي)

18- مارفولوس ناكامبا (كلوب بروج البلجيكي)

20- كودادواشي ماهاشي (أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي)

21- ثاباني ميكايل كاموسوكو (أزام التنزاني)

22- تافادزوا رافايل كوتينيو (أزام التنزاني)

* الهجوم:

9- إيفان روسيكي (سوبرسبورت يونايتد الجنوب إفريقي)

14- فيلانا تينوتندا كاديويري (لو هافر الفرنسي)

19- نوكس موتيزوا (غولدن آروز الجنوب إفريقي)

23- نياشا ليبرتي موشيكوي (داليان ييفانغ الصيني)

المدرب: صنداي تشيدزامبوا

(يشار الى أن التشكيلات والأرقام والمراكز هي بحسب اللوائح التي نشرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم)