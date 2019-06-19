شكرا لقرائتكم نجم طائرة الأهلى: أمم أفريقيا 2019 صعبة جدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف أحمد صلاح نجم الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى و حتى 19 يوليو المقبل بـ"الصعبة جدا"

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و قال صلاح فى تصريح لـ " الخليج 365" منتخب مصر يحتاج بذل جهد كبير من أجل التتويج باللقب ، متمنيا الحصول على النجمة الثامنة لإسعاد الشعب المصرى .

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث