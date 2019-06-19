شكرا لقرائتكم حسن شحاتة لـ"الخليج 365": "مينفعش نكون منتخب صلاح فى كان"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسن شحاتة نجم الزمالك والكرة المصرية السابق والمدير الفني التاريخي لمنتخبنا الوطني، أن تواجد لاعبين محترفين في منتخب مصر يصعب المسئولية عكس ما حدث معه في ٢٠٠٦ ،وذلك لان كل اللاعبين كانوا تحت عينه وكان يستطيع تجميع اللاعبين في اي وقت واقامة معسكرات طويلة.

وقال حسن شحاتة لسوبر كورة :"موضوع اننا منتخب محمد صلاح أمر غير جيد ولن يفيد المنتخب ..والإعلام عليه دور كبير في انهاء ذلك الأمر لأن كرة القدم لعبة جماعية".

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