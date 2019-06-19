رياضة | رئيس الهلال السعودي يبحث عن مدرب والتجديد للدوسري وجحفلي والمفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الهلال السعودي يبحث عن مدرب والتجديد للدوسري وجحفلي والمفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى أول الملفات التى يسعى فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي حسمها بعد توليه منصبه مساء أمس الثلاثاء.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودي عن أ بن نافل فتح عدداً من الملفات المتعلقة بالفريق فور تنصيبه رئيساً لنادي الهلال، حيث بدأ تحركاته نحو تجديد عقود الثلاثي سالم الدوسري ومحمد جحفلي ومتعب المفرج.

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ويأتي تجديد عقود الثلاثي الدوسري وجحفلي والمفرج كأول الملفات التي يسعى بن نافل لحسمها، فيما يتعلق باللاعبين المحليين.

كما يرغب بن نافل في التوقيع مع مدرب جديد لفريق "الزعيم"، حيث يفاضل رئيس نادي الهلال الجديد، بين ثلاثة أسماء منها اسمان أوروبيان واسم لاتيني.

وكان مقر نادي الهلال، قد شهد مساء أمس اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونصبت صناديق الاقتراع إدارة بن نافل، لمدة 4 سنوات قادمة، وذلك بعد الفوز على إدارة المرشح موسى الموسى.