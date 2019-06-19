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«نيمار» لـ«الخليفي»: لا أريد الاستمرار في باريس.. أريد العودة إلى بيتي

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أخبر البرازيلي «نيمار» إدارة باريس سان جيرمان برغبته عدم الاستمرار مع الفريق، والعودة مرة أخرى لبرشلونة الأسباني.

وبحسب صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، فإن «نيمار» وجه رسالة لإدارة الفريق الفرنسي، قال فيها: «لا أريد الاستمرار هنا، أريد العودة لبيتي، الذي لم يجب أن أغادره»، في إشارة إلى الأسباني.

وانتقل «نيمار» إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة في 2017 في صفقة تاريخية، هي الأغلى حتى الآن بمقابل 196 مليون جنيه استرليني.

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وفي تقرير لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الأسبانية، عبر الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق الباريسي عن استيائه من المشاكل التي يفتعلها «نيمار» في غرفة الملابس، كما أكد أنه ليس ضد رحيل اللاعب.

وأضافت الصحيفة الأسبانية: «ليونيل قائد الفريق الأسباني يرغب في عودة البرازيلي».

وفتح «الخليفي»، في تصريحات سابقة، باب الرحيل أمام أي لاعب لا يرغب بالتواجد في الفريق.

وينتهي عقد «نيمار» مع الفريق الفرنسي في 2022، وسط اهتمام قوي بضم اللاعب من برشلونة وريال مدريد.

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