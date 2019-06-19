إطلاق سراح بلاتيني بعد استجوابه حول مونديال قطر

تم الإفراج عن الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي لكرة القدم، ميشيل بلاتيني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عقب خضوعه لاستجواب بشأن عملية منح حق استضافة كأس العالم 2022 لقطر.

غادر بلاتيني مركز شرطة محلي، حيث جرى احتجازه أمس الثلاثاء لاستجوابه.

وقال محامي بلاتيني، وليام بوردون، أن موكله بريء من كافة الاتهامات الموجهة إليه وأنه جرى استجوابه “لأسباب فنية”.

ويقود مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، والمتخصص في التحقيق في الجرائم المالية والفساد، تحقيقاً منذ 2016 في عملية منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022، وينظر المحققون في مخالفات محتملة تشمل فساد شخصي والتآمر واستغلال نفوذ.

ويعتبر بلاتيني أحد أبرز الرياضيين ونجوم الكرة في فرنسا، وقاد اللاعب منتخب بلاده للفوز ببطولة أوروبا 1984، وخاض مباراتين في الدور نصف النهائي لكأس العالم.