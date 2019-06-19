تم الإفراج عن الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي لكرة القدم، ميشيل بلاتيني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عقب خضوعه لاستجواب بشأن عملية منح حق استضافة كأس العالم 2022 لقطر.
غادر بلاتيني مركز شرطة محلي، حيث جرى احتجازه أمس الثلاثاء لاستجوابه.
وقال محامي بلاتيني، وليام بوردون، أن موكله بريء من كافة الاتهامات الموجهة إليه وأنه جرى استجوابه “لأسباب فنية”.
ويقود مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، والمتخصص في التحقيق في الجرائم المالية والفساد، تحقيقاً منذ 2016 في عملية منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022، وينظر المحققون في مخالفات محتملة تشمل فساد شخصي والتآمر واستغلال نفوذ.
ويعتبر بلاتيني أحد أبرز الرياضيين ونجوم الكرة في فرنسا، وقاد اللاعب منتخب بلاده للفوز ببطولة أوروبا 1984، وخاض مباراتين في الدور نصف النهائي لكأس العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح بلاتيني بعد استجوابه حول مونديال قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.